Саудовская Аравия продлила соглашение с тренером

Наставник Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци продлил контракт со сборной.

Как сообщает твиттер сборной, новое соглашение будет действовать до 2019 года.

Напомним, что на ЧМ-2018 Саудовская Аравия финишировала на 3-м месте в группе А.

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