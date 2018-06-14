Саудовская Аравия пропустила больше всех голов после ударов головой на ЧМ с 1994-го года

Саудовская Аравия пропустила больше всех голов после ударов головой своих соперников на Чемпионатах Мира, начиная с 1994-го года, когда она дебютировала на мундиалях.

Так, за это время "орлов пустыни" огорчали уже 13 раз подобными забитыми мячами. За последние 24 года этот результат является наихудшим в рамках турнира.

Напомним, 13-й гол после удара головой на ЧМ Саудовская Аравия пропустила от Газинского. | soccernews.ru