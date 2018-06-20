Саудовская Аравия установила антирекорд Чемпионатов Мира



Сборная Саудовской Аравии крайне неудачно выступает на Чемпионатах Мира в XXI веке, сообщает журналист Педро Мартин в своем твиттере.

Аравийцы являются первой командой в этом столетии, которая не сумела ни разу победить в восьми проведенных матчах. При этом, Саудовская Аравия сумела отличиться лишь в одной из этих встреч.

Естественное, "зеленые соколы" не выходили в плей-офф при таких результатах.

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