Саудовская Аравия вышла на Чемпионат Мира-2018, Австралия сыграет с Сирией в стыковых матчах

В матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 Саудовская Аравия обыграла Японию (1:0) и завоевала путевку на мундиаль.

Саудиты заняли второе место в своей группе и обеспечили себе попадание в финальную стадию мирового первенства.

Австралия и Сирия проведут стыковые матчи, победитель которых поборется за путевку в Россию с четвертой командой из зоны КОНКАКАФ.

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