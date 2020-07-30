Саудовские инвесторы отказались от покупки "Ньюкасла"

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Саудовские инвесторы отказались от покупки "Ньюкасла"

Вопреки ожиданиям, у английского клуба "Ньюкасл" не сменится владелец, об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на заявление государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии.

Саудовские инвесторы отказались от покупки "Ньюкасла", поскольку процесс продажи сильно затянулся.

Таким образом, клубом продолжит владеть английский миллиардер Майк Эшли.

Напомним, что "сороки" финишировали в АПЛ на 13-м месте.

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