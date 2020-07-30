Саудовские инвесторы отказались от покупки "Ньюкасла"
Вопреки ожиданиям, у английского клуба "Ньюкасл" не сменится владелец, об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на заявление государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии.
Саудовские инвесторы отказались от покупки "Ньюкасла", поскольку процесс продажи сильно затянулся.
Таким образом, клубом продолжит владеть английский миллиардер Майк Эшли.
Напомним, что "сороки" финишировали в АПЛ на 13-м месте.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18