Саудовский принц может купить "Марсель"

В скором времени у "Марселя" может смениться владелец, сообщает La Provence.

По информации источника, купить французский клуб хочет принц Саудовской Аравии Аль-Валид бин Талал.

Напомним, что провансальцы финишировали на втором месте в досрочно завершённом розыгрыше Лиги 1 и в следующем сезоне примут участие в групповом этапе ЛЧ.

Бин Талал является племянником действующего короля Саудовской Аравии Салмана.

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