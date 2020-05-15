Саудовский принц может купить "Рому" вместо "Ньюкасла"

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд может отказаться от приобретения "Ньюкасла".

Дело в том, что руководство АПЛ затягивает процесс оформления сделки по покупке клуба за 300 миллионов фунтов.

По информации Mirror, терпение принца может лопнуть и тогда он будет искать другие варианты для инвестирования в футбол.

Один из таковых - "Рома". Владелец "волков" Джеймс Палотта сам связался с Салманом и предложил ему купить римский клуб.

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