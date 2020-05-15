Саудовский принц может купить "Рому" вместо "Ньюкасла"
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд может отказаться от приобретения "Ньюкасла".
Дело в том, что руководство АПЛ затягивает процесс оформления сделки по покупке клуба за 300 миллионов фунтов.
По информации Mirror, терпение принца может лопнуть и тогда он будет искать другие варианты для инвестирования в футбол.
Один из таковых - "Рома". Владелец "волков" Джеймс Палотта сам связался с Салманом и предложил ему купить римский клуб.
Не пропустите: "Ньюкасл" хочет подписать трех футболистов "Ювентуса". | http://soccernews.ru
главное
-
Официально: РПЛ возобновится 21 июня
-
РФС подготовил восемь аргументов против возобновления сезона
-
"Зенит" возобновил тренировки на клубной базе
-
Большой футбол возвращается уже завтра! Рассказываем о всем самом интересном в мире Бундеслиги перед рестартом
-
Возобновление сезона Серии А находится под угрозой срыва
Лента новостей
-
Опубликована структура календаря РПЛ и Кубка России
-
В РПЛ разрешили делать по 5 замен в матче
-
Официально: РПЛ возобновится 21 июня
-
Это’О назвал трёх лучших нападающих в истории футбола
-
Президент УЕФА считает преждевременным решение досрочно завершить сезон Лиги 1
-
"Барселоне" придётся заплатить за Лаутаро не менее 90 миллионов евро
-
РФС подготовил восемь аргументов против возобновления сезона
-
Саудовский принц может купить "Рому" вместо "Ньюкасла"
-
"Зенит" возобновил тренировки на клубной базе
-
Большой футбол возвращается уже завтра! Рассказываем о всем самом интересном в мире Бундеслиги перед рестартом
-
Месси рассказал о своём физическом состоянии
-
Возобновление сезона Серии А находится под угрозой срыва
-
"Нет слов!": Газзаев прокомментировал уход Сёмина из "Локомотива"
-
Ибрагимович сдал два теста на коронавирус
-
1
"Совершенный нападающий": Месси дал высокую оценку Лаутаро
-
Четыре футболиста "Сампдории" побороли коронавирус
-
Названы задачи Николича на посту главного тренера "Локомотива"
-
"Ливерпуль" вышел из гонки за вингером "Вердера"
-
"Позор российского футбола": агент Селюк высказался об уходе Сёмина из "Локомотива"
-
"Зенит" не спешит продлевать контракт с Кокориным
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18