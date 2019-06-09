Саугтейт ответил на слухи о том, что он возглавит "Челси"



Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт опроверг информацию о том, что он может возглавить "Челси".

"Я не заинтересованы в работе в "Челси". Я думаю только о сборной Англии. Я предан этой команде. Мне не нужны другие варианты. Я не покину сборную.

Все мои мысли связаны с чемпионатом Европы-2020. Наша команда должна продолжать прогрессировать", – приводит слова Саутгейта The Guardian.

Напомним, что сборная Англии под руководством Саутгейта заняла четвертое место на чемпионате мира-2018, который состоялся в России.

Не пропустите: Сарри - болельщику: "Ювентус"? Если "Челси" отпустит...". | http://soccernews.ru