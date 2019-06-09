Саугтейт ответил на слухи о том, что он возглавит "Челси"

Теги челсианглиягарет саутгейт

Саугтейт ответил на слухи о том, что он возглавит "Челси"
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт опроверг информацию о том, что он может возглавить "Челси".

"Я не заинтересованы в работе в "Челси". Я думаю только о сборной Англии. Я предан этой команде. Мне не нужны другие варианты. Я не покину сборную. 

Все мои мысли связаны с чемпионатом Европы-2020. Наша команда должна продолжать прогрессировать", – приводит слова Саутгейта The Guardian.

Напомним, что сборная Англии под руководством Саутгейта заняла четвертое место на чемпионате мира-2018, который состоялся в России.

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