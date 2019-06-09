Саугтейт ответил на слухи о том, что он возглавит "Челси"
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт опроверг информацию о том, что он может возглавить "Челси".
"Я не заинтересованы в работе в "Челси". Я думаю только о сборной Англии. Я предан этой команде. Мне не нужны другие варианты. Я не покину сборную.
Все мои мысли связаны с чемпионатом Европы-2020. Наша команда должна продолжать прогрессировать", – приводит слова Саутгейта The Guardian.
Напомним, что сборная Англии под руководством Саутгейта заняла четвертое место на чемпионате мира-2018, который состоялся в России.
Не пропустите: Сарри - болельщику: "Ювентус"? Если "Челси" отпустит...". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Саугтейт ответил на слухи о том, что он возглавит "Челси"
-
"Атлетико" может обменять Гризманна на Кавани
-
"Реал" будет тренироваться в форме, которая сделана из переработанного пластика
-
Умтити: "Не слышал разговоров о Гризманне в раздевалке "Барселоны"
-
Мбаппе установил антирекорд в матче за сборную Франции
-
1
Дзагоев может перебраться в Мексику
-
Карраско близок к переходу в "Арсенал"
-
В украинскую Премьер-лигу вышел клуб из села с населением в 1600 человек
-
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ: "Я собираюсь продолжать выбегать на поле"
-
"Тоттенхэм" нацелился на "нового Канте" из чемпионата Франции
-
"Манчестер Юнайтед" продлит контракт с Лингардом, улучшив его финансовые условия
-
Стали известны арбитры матча отбора Евро-2020 Россия - Кипр
-
"Манчестер Юнайтед" может доплатить де Хеа, чтобы он перешел в ПСЖ
-
Моуринью может возглавить английский клуб
-
Украинские фанаты сожгли сиденья на стадионе и напали на судью
-
Маскерано хочет вернуться в сборную Аргентины
-
1
Цикл "Итоги сезона": ТОП-10 лучших игроков уходящего игрового года. Часть 2
-
Главные новости дня: 8 июня
-
Сборная Франции впервые за 10 лет не нанесла ни одного удара в створ ворот
-
Сборная Бельгии разгромила Казахстан, а Шотландия обыграла Кипр
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16