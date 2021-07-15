Сауль - фанату: "Они меня уже выгнали"

Фото: инстаграм Сауля/Автор неизвестен

Испанский хавбек мадридского "Атлетико" Сауль Ньигес высказался о возможном уходе из клуба.

Как сообщает Cadena SER, футболист после тренировки подошел к фанатам с целью раздать автографы. Рядом с фанатами присутствовали журналисты, и один из них задал Саулю вопрос: "Вы сожалеете о своем уходе". Затем один из болельщиков обратился к игроку: "Здесь твой дом, оставайся", на что испанец ответил: "Они (журналисты" уже выгнали меня, чувак".

Ранее во многих СМИ сообщалось, что Сауль может перейти в "Барселону" откуда в "Атлетико" может вернутся Антуан Гризманн.

В прошедшем сезоне испанец сыграл 41 матч за "Атлетико" во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

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