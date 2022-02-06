Сауль может вернуться в "Атлетико"

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Сауль может вернуться в "Атлетико"

Фото: инстаграм Сауля\Автор неизвестен

Испанский полузащитник "Атлетико Мадрид" Сауль Ньигес, выступающий ныне в составе "Челси" на правах аренды, может вернуться в стан "матрасников" уже летом, сообщает журналист Давид Медина.

По информации источника, после трудного года в "Челси" Сауль и его окружение усвоили "урок". Напомним, что ранее Сауль хотел покинуть "Атлетико", так как там ему не давали достаточно игрового времени на любимой позиции.

Отмечается, что главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне будет за возвращение полузащитника в команду, если ему удастся адаптироваться в нынешней системе.

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