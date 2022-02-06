Сауль может вернуться в "Атлетико"
Фото: инстаграм Сауля\Автор неизвестен
Испанский полузащитник "Атлетико Мадрид" Сауль Ньигес, выступающий ныне в составе "Челси" на правах аренды, может вернуться в стан "матрасников" уже летом, сообщает журналист Давид Медина.
По информации источника, после трудного года в "Челси" Сауль и его окружение усвоили "урок". Напомним, что ранее Сауль хотел покинуть "Атлетико", так как там ему не давали достаточно игрового времени на любимой позиции.
Отмечается, что главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне будет за возвращение полузащитника в команду, если ему удастся адаптироваться в нынешней системе.
Также не пропустите: Фелипе может остаться в "Атлетико" еще на два года. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Араухо не хочет уходить из "Барселоны"
-
Тиль возглавил бомбардирскую гонку в Нидерландах. Он принадлежит "Спартаку"
-
"Ливерпуль" обыграл "Кардифф" в Кубке Англии
-
"Аталанта" сенсационно проиграла "Кальяри" в Серии А
-
Тома Менье сравнил Мбаппе с Холандом
-
Президент УЕФА высказался о финансовом фэйр-плей
-
Соболев поделился мнением о результатах "Спартака" в товарищеских матчах
-
"Ювентус" хочет подписать Дембеле свободным агентом
-
Ройс дал совет Холанду по поводу его будущего
-
Гави отклонил первое предложение "Барселоны" о новом контракте
-
Сауль может вернуться в "Атлетико"
-
Стало известно, почему Зюле отказался продлевать контракт с "Баварией"
-
Отец Холанда уже давно составляет ежедневный план для сына в "Реале"
-
Тедеско прокомментировал поражение от "Баварии"
-
Клопп высказался о Мане и Салахе
-
Фелипе может остаться в "Атлетико" еще на два года
-
Президент "Баварии" высказался о Холанде в мюнхенском клубе
-
Хави одержим трансфером Кунде в "Барселону"
-
Кейн в восторге от Конте
-
Нагельсманн прокомментировал победу над "Лейпцигом" Тедеско
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18