Сауль назвал игрока, который сможет заменить Месси в сборной Аргентины

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Сауль назвал игрока, который сможет заменить Месси в сборной АргентиныПолузащитник сборной Испании Сауль Ньигес назвал игрока, который сможет заменить форварда аргентинцев Лионеля Месси в предстоящем во вторник товарищеском матче их команд.

"У Аргентины - отличная команда, с отличными игроками. Если Месси не сможет принять участия в матче, его в любой момент сможет заменить Корреа. Нам нужно остерегаться любого из игроков наших соперников", - приводит слова 23-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, Васкес пожелал здоровья Месси. | soccernews.ru

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