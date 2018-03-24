Сауль назвал игрока, который сможет заменить Месси в сборной Аргентины

Полузащитник сборной Испании Сауль Ньигес назвал игрока, который сможет заменить форварда аргентинцев Лионеля Месси в предстоящем во вторник товарищеском матче их команд.

" У Аргентины - отличная команда, с отличными игроками. Если Месси не сможет принять участия в матче, его в любой момент сможет заменить Корреа. Нам нужно остерегаться любого из игроков наших соперников ", - приводит слова 23-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, Васкес пожелал здоровья Месси. | soccernews.ru