Сауль назвал причину ухода из "Атлетико"

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Сауль назвал причину ухода из "Атлетико"

Фото твиттер "Челси"

Новичок "Челси" Сауль Ньигес рассказал, что его подтолкнуло к переходу из "Атлетико" в лондонский клуб.

"Не знаю, смог бы я выдержать ещё один такой сезон в "Атлетико". Мне нужно было заново открыть себя. Решение уйти было очень трудным. Тем более, я отправляюсь в Англию без семьи и не зная языка.

Всё, чего я хочу - тренироваться на своей позиции и получить возможность играть. Я хочу вернуть некоторые аспекты своей игры, которые не мог применять, играя на других позициях. Это было главной причиной моего решения", - цитирует испанца AS.

26-летний футболист перешёл в "Челси" на правах годичной аренды за 4 миллиона евро с опцией выкупа за 35 миллионов.

До этого Сауль провёл всю карьеру в "Атлетико", за исключением аренды в "Райо Вальекано", сыграл 340 матчей, забил 43 гола и сделал 20 ассистов. 

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