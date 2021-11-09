Сауль не сможет вернуться в "Атлетико" зимой

Теги челсиатлетико мадридсауль ньигес

Сауль не сможет вернуться в "Атлетико" зимойФото: инстаграм Сауля/Автор неизвестен

Испанский хавбек "Челси" Сауль Ньигес с высокой долей вероятности не сумеет вернуться "Атлетико" в январе, сообщает Marca.

Полузащитник сыграл в составе лондонского клуба всего 239 минут на поле после аренды из стана "матрасников", и "синие" были бы не против вернуть Сауля в "Атлетико".

Главный тренер "Челси" Томас Тухель также не против возвращения полузащитника в Испанию, однако такой вариант не нравится "Атлетико".

В арендном договоре между клубами до 30 июня 2022 года не было возможности досрочного разрыва соглашения.

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