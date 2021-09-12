Сауль остался разочарован своим дебютом за "Челси"
Фото: инстаграм Сауля/Автор неизвестен
Испанский хавбек "Челси" Сауль Ньигес поделился впечатлениями от своего дебюта в составе "синих" в матче с "Астон Виллой" (3:0).
"Не такого дебюта ожидал. Очень доволен своей первой игрой и победой с командой.
Невероятно видеть забитый болельщиками Стэмфорд Бридж", – написал Сауль в своем твиттере.
Напомним, что Ньигес вышел в стартовом составе, однако по истечению первого тайма был заменен. Главный тренер команды Томас Тухель после матча сказал, что Сауль серьезно ошибался.
Напомним, что Сауль арендован "Челси" у "Атлетико" до конца сезона.
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