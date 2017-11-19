Сауль осудил фанатов за освистывание Гризманна

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Сауль осудил фанатов за освистывание Гризманна

Хавбек "Атлетико" Сауль Ньигес прокомментировал свист в адрес Антуана Гризманна в матче с "Реалом" (0:0).

"Болельщики должны поддерживать Гризманна. Они ведь должны понимать, кто наши ключевые футболисты, должны болеть за них, а не освистывать. Матч за матчем мы начинаем играть, не испытывая давления. Но нужно побеждать" - приводит слова Сауля Marca.

Смотрите также обзор матча "Атлетико" - "Реал". | http://soccernews.ru

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