Сауль осудил фанатов за освистывание Гризманна

Хавбек "Атлетико" Сауль Ньигес прокомментировал свист в адрес Антуана Гризманна в матче с "Реалом" (0:0).

"Болельщики должны поддерживать Гризманна. Они ведь должны понимать, кто наши ключевые футболисты, должны болеть за них, а не освистывать. Матч за матчем мы начинаем играть, не испытывая давления. Но нужно побеждать" - приводит слова Сауля Marca.

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