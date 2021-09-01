Сауль перешел в "Челси"

Полузащитник мадридского "Атлетико" Сауль Ньигес перешел в лондонский "Челси", сообщается на официальном сайте английского клуба.

"Челси" арендовал футболиста на год за четыре миллиона евро с правом последующего выкупа за 35 миллионов.

26-летний Сауль выступал за "Атлетико" с 2012 года, провел за клуб 340 матчей, забил 43 гола и отдал 20 результативных передач. Сдавался в аренду "Райо Вальекано". За сборную Испании сыграл 19 матчей и забил три мяча. Чемпион Испании, двукратный победитель Лиги Европы, обладатель Кубка Испании, обладатель Суперкубка Испании, обладатель Суперкубка УЕФА.

Не пропустите: "Челси" отправил Дринкуотера в очередную аренду. | http://soccernews.ru