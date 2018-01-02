Сауль прокомментировал свой отказ "Барселоне"

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Сауль прокомментировал свой отказ "Барселоне"Полузащитник мадридского "Атлетико" Сауль Ньигес прокомментировал свой отказ от перехода прошлым летом в каталонскую "Барселону".

"Всегда приятно, когда к тебе проявляют интерес другие клубы. Но я хочу чего-то добиться в "Атлетико". Этим и объясняется продление моего контракта. Я хотел продолжить свои выступления здесь, и именно поэтому был сделан такой выбор. Это было очень просто. Идея заключается в том, чтобы расти вместе с "Атлетико". Клуб всегда давал мне возможность прогрессировать, и продление контракта было способом поблагодарить его", - цитирует 23-летнего хавбека le10sport.

Напомним, Симеоне надеется сохранить Гризманна. | soccernews.ru

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