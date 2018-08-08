Сауль прокомментировал уход Роналду из "Реала"

Полузащитник мадридского "Атлетико" Сауль Ниьгес прокомментировал уход португальского бомбардира Криштиану Роналду из "Реала".

" Отъезд Криштиану Роналду не изменит Ла Лигу. Всем известно, что Криштиану - очень хороший игрок, один из лучших в истории. Но "Реал" все так же остается большим клубом. Другие великие игроки тоже уходили. В "Реале" все еще остаются Иско, Асенсио... Но, повторюсь, всем известно, что Криштиану дал "Реалу ", - цитирует 23-летнего хавбека AS.

Напомним, Дуглас Коста сделал заявление о переходе Роналду в "Ювентус". | soccernews.ru