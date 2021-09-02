Сауль рассказал о возможной переходе в "Барселоне"
Фото: инстаграм Сауля/Автор неизвестен
Испанский хавбек "Челси" Сауль Ньигес высказался о решении уйти из мадридского "Атлетико".
О неопределенности в последний день трансферного окна
"Вот как это было, в самый последний момент. За 57 минут до дедлайна мы закончили читать контракт, подписали его и доработали. У моего старого партнера Давида Де Хеа несколько лет назад была похожая проблема с факсом. Он не проходил. Это был долгий день".
О решении уйти
"Прежде всего, были разговоры о "Барсе", но я не получил конкретного предложения. Во время предсезонки каждый день появлялись вопросы о возможной сделке по обмену на Гризманна. Медиа много чего пишут, не беспокоясь об ущербе, который они наносят".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14