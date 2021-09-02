Сауль рассказал о возможной переходе в "Барселоне"

Фото: инстаграм Сауля/Автор неизвестен

Испанский хавбек "Челси" Сауль Ньигес высказался о решении уйти из мадридского "Атлетико".

О неопределенности в последний день трансферного окна

"Вот как это было, в самый последний момент. За 57 минут до дедлайна мы закончили читать контракт, подписали его и доработали. У моего старого партнера Давида Де Хеа несколько лет назад была похожая проблема с факсом. Он не проходил. Это был долгий день".

О решении уйти

"Прежде всего, были разговоры о "Барсе", но я не получил конкретного предложения. Во время предсезонки каждый день появлялись вопросы о возможной сделке по обмену на Гризманна. Медиа много чего пишут, не беспокоясь об ущербе, который они наносят".

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