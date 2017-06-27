Сауль разбирается с Италией, Испания поспорит за титул с Германией

Во втором полуфинальном матче молодежного Евро, который в эти дни подходит к завершению на полях Польши, встречались самые титулованные команды этой возрастной категории – Испания и Италия. Обе сборные горели желанием оказаться в соперниках Германии, которая несколькими часами ранее по пенальти вырвала у англичан путевку в финал. Однако со старта матча решили сыграть очень осторожно.

Чтобы сосчитать количество опасных моментов у ворот обеих команд до перерыва, хватит и пальцев одной руки. Не спешили команды обострять игру. Оно и понятно, риск мог быть неоправдан. Прощупывать почву игроки обеих команд принялись сначала дальними ударами. И только когда эти действия ни к чему не привели, появились редкие моменты у ворот.

Первыми огрызнулись итальянцы. Пеллегрини справа вышел к воротам и пробил в створ. Кепа распластался на газоне и парировал мяч. Испанцы ответили ударом Деулофеу в ближний угол после розыгрыша штрафного – мимо ворот. А самый опасный удар в первом тайме получился у Рамиреса на 36-й минуте. Сандро бил с метров 20-ти, но мяч пролетел в сантиметрах над перекладиной.

Совсем иная игра получилась в тайме втором. Причем ключевым эпизодом стал гол Сауля Ньигеса на 53-й минуте. Он, по сути, разбудил обе команды. А счет был открыт следующим образом: Себальос слева сместился в центр и выдал идеальную передачу на Сауля в район линии штрафной. Полузащитник мадридского "Атлетико" одним касанием принял мяч, а вторым отправил круглого в правый от себя угол. Как ни пытался Доннарумма достать сферу, мяч лег точно под штангу – 1:0.

Через пять минут сборная Италии осталась в меньшинстве. Гальярдини в центре поля врезал Себальосу сзади по ногам и получил вторую желтую карточку. Казалось, теперь команде Луиджи Ди Бьяджо трудно будет рассчитывать на спасение. Однако всего через три минуты номинальным гостям удалась стремительная атака, после которой счет стал равным. Бернардески справа сместился в центр и с линии штрафной мощно пробил в створ. Мяч по пути задел ногу кого-то из защитников испанской команды, немного дезориентировав Кепу, и влетел в сетку – 1:1.

Но радовались итальянцы недолго. Буквально в первой же атаке "Фурии Роха" после статус-кво Сауль получил мяч в центре поля и ахнул по воротам с 30-ти метров. Доннарумма с прыжком опоздал, и мяч влетел в левый от вратаря угол – 2:1.

На этот раз испанцы не стали испытывать судьбу и большими силами продолжили атаковать ворота соперника, чтобы снять все вопросы о победителе. Близок к успеху был Деулофеу, но его опасный удар парировал голкипер "Скуадры Адзурры". Едва не отличился Асенсио, но его прицельный выстрел с 18-ти метров пришелся рядом со штангой. А на 74-й минуте команде Альберта Селадеса удалась быстрая атака, которая и поставила точку в матче. Асенсио справа ворвался в штрафную и отпасовал в район одиннадцатиметровой отметки на Сауля. А тот снова был точен, отправив в касание мяч в ближний гол – 3:1.

Собственно, на этом игра закончилась. Итальянцы фактически выкинули белый флаг, а испанцы принялись контролировать мяч. Финальный свисток словенского арбитра возвестил о том, что в финале молодежного Евро встретятся сборные Германии и Испании.

Испания U-21 – Италия U-21 – 3:1

Голы: Сауль, 53 – 1:0. Бернардески, 62 – 2:1. Сауль, 65 – 2:1. Сауль, 74 – 3:1.

Испания U-21: Кепа, Хонни, Бельерин, Вальехо, Мере, Льоренте, Себальос (Оярсабаль, 89), Сауль, Сандро (Иньяки, 78), Асенсио, Деулофеу (Д.Суарес, 83).

Италия U-21: Доннарумма, Баррека, Кальдара, Ругани, Калабрия, Гальярдини, Пеллегрини, Бенасси (Гарритано, 87), Петанья (Черри, 72), Бернардески, Кьеза (Локателли, 62).

Удаление: Гальярдини, 58.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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