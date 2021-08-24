Сауль собирается покинуть "Атлетико"

Фото: инстаграм Сауля/Автор неизвестен

Будущее испанского полузащитника "Атлетико" Мадрид Сауля Ньигеса остается неопределенным.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, хавбек собирается покинуть стан "матрасников".

По информации источника, "Челси" начал переговоры с футболистом несколько дней назад.

Сейчас готовится официальное предложение - аренда с правом выкупа.

Также на футболиста претендует "Манчестер Юнайтед", однако "красные дьяволы" рассматривают еще и Камавинга.

Сауль готов к переезду в Англию.

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