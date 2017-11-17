Сауль: "В "Реале" у меня был не только негативный опыт"

22-летний полузащитник мадридского "Атлетико" Сауль Ньигес рассказал о времени, проведенном в "Реале".

За "сливочных" хавбек выступал с 2006 по 2008 год, пребывая в академии клуба.

"В "Реале" у меня был не только негативный опыт, но думаю, что любой 11-летний ребёнок проходит через это. Тогда люди только начали говорить обо мне. Время, проведённое в "Реале", считаю для себя полезным, поскольку я стал более зрелым и многое понял. Благодаря этому опыту я теперь играю за "Атлетико", - сказал он.

Читайте: Сауль: "Я чувствовал небольшую вину за то, что не забивал в этом сезоне" | http://soccernews.ru