Сауль вывел "Атлетико" вперед в матче с "Реалом"

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Сауль вывел "Атлетико" вперед в матче с "Реалом"

Полузащитник "Атлетико" Сауль Ньигес забил третий гол своей команды в матче за Суперкубок УЕФА против "Реала (3:2, дополнительное время).

Томас Парти отобрал мяч у Рафаэля Варана, обыгрался с Диего Костой и выдал точный пас в центр штрафной, откуда Сауль точно пробил с лета.

Не пропустите: Коста сравнял счет в матче с "Реалом". | http://soccernews.ru

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