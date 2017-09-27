Сауль: "Я был близок к переезду в Премьер-Лигу"

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Сауль: "Я был близок к переезду в Премьер-Лигу"Полузащитник мадридского "Атлетико" Сауль Ньигес рассказал о своем несостоявшемся уходе из клуба.

"Фулхэм" был заинтересован во мне, когда мне было 15 лет, я тогда еще играл за молодежную команду "Атлетико". Марк Хьюз был их тренером, и я был близок к переходу. Это была реальная возможность сыграть в Премьер-Лиге всего в 16 лет. Я был готов сделать этот шаг, но все произошло так, как есть сегодня. Теперь я рад, что остался", - цитирует 22-летнего хавбека FootMercato.

Напомним, Лэмпард назвал лучшую сделку "Атлетико" прошлого лета. | soccernews.ru

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