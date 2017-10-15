Сауль: "Я чувствовал небольшую вину за то, что не забивал в этом сезоне"

Хавбек "Атлетико" Сауль Ньигес поделился мнением о матче против "Барселоны" (1:1).

"Я чувствовал небольшую вину за то, что не забивал в этом сезоне. У меня были моменты, но я не забивал. Имея свободное пространство перед штрафной площадью, я всегда настраиваюсь на гол. Огромное облегчение, что я, наконец, забил.

"Барселона" - прекрасная команда. Когда они создают моменты, их очень трудно остановить, но Ян Облак отметился несколькими сэйвами. Но и у нас было несколько хороших ходов" - приводит слова Сауля Marca.

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