Сауль: "Я чувствовал небольшую вину за то, что не забивал в этом сезоне"

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Сауль: "Я чувствовал небольшую вину за то, что не забивал в этом сезоне"

Хавбек "Атлетико" Сауль Ньигес поделился мнением о матче против "Барселоны" (1:1).

"Я чувствовал небольшую вину за то, что не забивал в этом сезоне. У меня были моменты, но я не забивал. Имея свободное пространство перед штрафной площадью, я всегда настраиваюсь на гол. Огромное облегчение, что я, наконец, забил.

"Барселона" - прекрасная команда. Когда они создают моменты, их очень трудно остановить, но Ян Облак отметился несколькими сэйвами. Но и у нас было несколько хороших ходов" - приводит слова Сауля Marca.

Смотрите также обзор матча "Атлетико" - "Барселона". | http://soccernews.ru

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