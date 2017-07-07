Сауль: "Я счастлив потому, что нахожусь там, где хочу быть"

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Сауль: "Я счастлив потому, что нахожусь там, где хочу быть"

Полузащитник "Атлетико" Сауль Ньигес прокомментировал подписание с клубом нового контракта.

"Я там, где я хочу быть, и я счастлив. Наш клуб продолжает прогрессировать и я хочу расти вместе с ним. Уверен, что новый сезон будет отличным. Количество членов клуба достигло 105 тысяч, это огромное число. Я бы посоветовал молодым игрокам продолжать бороться за свою мечту. Им необходимо впитывать ценности "Атлетико", так как они послужат им не только на поле, но и в жизни", - приводит слова Сауля официальный сайт клуба.

Напомним, что футболист продлил контракт с "матрасниками" до лета 2026 года. Сумма отступных в нем составляет 150 миллионов евро.

22-летний Сауль выступает за "Атлетико" с 2012 года, провел за клуб 136 матчей и забил 22 гола. Ориентировочная стоимость игрока - 40 миллионов евро.

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