Сауль является лучшим бомбардиром ЛЧ среди испанцев с 2015 года

В матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов "Атлетико" на выезде играет с "Челси".

Счет в этом поединке открыл полузащитник мадридского клуба Сауль Ньигес.

Стоит отметить, что начиная с сезона 2015/16 Сауль забил уже восемь голов в Лиге Чемпионов и превосходит по забытым мячам всех остальных испанских игроков за этот период.

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