Сауль задумался об уходе из "Атлетико"

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Сауль задумался об уходе из "Атлетико"

Летом полузащитник мадридского "Атлетико" Сауль Ньигес может сменить клубную прописку, сообщает AS.

По сведениям издания, 24-летний футболист задумался о переходе в более сильную команду, которая будет стабильно бороться за трофеи.

Интерес к испанцу проявляют "Барселона", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

Контракт Сауля с "Атлетико" рассчитан до 2026 года. Отступные в его соглашении составляют 150 миллионов евро.

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