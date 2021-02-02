"Саутгемптон" арендовал у "Ливерпуля" Минамино

"Саутгемптон" на своём официальном сайте объявил о переходе вингера "Ливерпуля" Такуми Минамино.

"Святые" взяли в аренду 26-летнего футболиста до конца нынешнего сезона.

Рыночная стоимость японца оценивается в 10 миллионов евро.

Минамино выступает за "Ливерпуль" с января 2020 года, сыграл 31 матч, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

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