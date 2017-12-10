"Саутгемптон" - "Арсенал" - 1:1 (обзор)

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча 16 тура чемпионата Англии "Саутгемптон" - "Арсенал", в котором хозяева вели в счёте практически всю игру, но не удержали победу.

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