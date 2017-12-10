"Саутгемптон" - "Арсенал" - 1:1 (обзор)

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"Саутгемптон" - "Арсенал" - 1:1 (обзор)

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча 16 тура чемпионата Англии "Саутгемптон" - "Арсенал", в котором хозяева вели в счёте практически всю игру, но не удержали победу.

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Итоги и символическая сборная 16-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 16-го тура АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 15 43
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 16 32
4 Ливерпуль 16 30
5 Арсенал Лондон 16 29
6 Тоттенхэм 16 28
7 Бернли 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
12 Хаддерсфилд Таун 16 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 16 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
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