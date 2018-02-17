"Саутгемптон" близок к приобретению Промеса

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"Саутгемптон" близок к приобретению Промеса

Лидер московского "Спартака" Квинси Промес близок к тому, чтобы летом перейти в английский "Саутгемптон".

Как информирует Sky Sports UK, "святые" сумели убедить представителей самого футболиста и находятся в стадии согласования перехода с боссами "красно-белых".

Сообщается, что за Промеса "Саутгемптон" заплатит порядка 23 миллионов евро. 

Напомним, во время зимнего трансферного окна "Спартак" отклонил щедрое предложение "святых". | soccernews.ru

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