"Саутгемптон" близок к тому, чтобы арендовать у "Тоттенхэма" Уокера-Питерса

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"Саутгемптон" близок к тому, чтобы арендовать у "Тоттенхэма" Уокера-Питерса

"Саутгемптон" планирует арендовать защитника "Тоттенхэма" Кайла Уокера-Питерса. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, стороны уже согласовали условия контракта. Клуб намерен арендовать футболиста до конца нынешнего сезона. В соглашении не будет опции выкупа.

22-летний защитник в этом сезоне участвовал в 5 матчах, не отметившись результативными действиями.

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