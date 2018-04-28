"Саутгемптон" – "Борнмут" - 2:1, "Ньюкасл" – "Вест Бромвич" - 0:1 (обзоры)

Теги саутгемптонборнмутньюкасл юнайтедвест бромвич альбион

"Саутгемптон" – "Борнмут" - 2:1, "Ньюкасл" – "Вест Бромвич" - 0:1 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 36-го тура английской Премьер-лиги.

"Саутгемптон" – "Борнмут" - 2:1 

"Ньюкасл" – "Вест Бромвич" - 0:1

Не пропустите: "Кристал Пэлас" разгромил "Лестер" и другие результаты 36-го тура АПЛ. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

С разной мотивацией: "Барселона" и "Депортиво" встретятся в Ла-Корунье

С разной мотивацией: "Барселона" и "Депортиво" встретятся в Ла-Корунье

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 34 90
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 36 48
9 Лестер Сити 35 44
10 Ньюкасл Юнайтед 35 41
11 Кристал Пэлас 36 38
12 Борнмут 36 38
13 Уотфорд 35 38
14 Брайтон & Хоув Альбион 35 37
15 Вест Хэм Юнайтед 34 35
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Суонси Сити 35 33
18 Саутгемптон 35 32
19 Сток Сити 36 30
20 Вест Бромвич Альбион 36 28
Полная таблица

топ-5 тегов