"Саутгемптон" добыл волевую победу над "Уотфордом"

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"Саутгемптон" добыл волевую победу над "Уотфордом"

В рамках 14-го тура АПЛ "Саутгемптон" переиграл "Уотфорд".

"Саутгемптон" - "Уотфорд" 2:1

Голы: Сарр, 24 - 0:1, Ингз, 78 - 1:1, Уорд-Проуз, 83 - 2:1

"Саутгемптон": Маккарти, Беднарек, Соареш (Валери, 76), Стивенс, Бертран, Дженепо, Уорд-Проуз, Хейбьерг, Редмонд (Буфаль, 57), Ингз, Обафеми (Лонг, 57).

"Уотфорд": Фостер, Кэткарт, Мазина, Мариаппа, Холебас, Хьюз (Чалоба, 74), Дукуре, Сарр, Капу, Фемения (Фулькье, 82), Деулофеу (Грэй, 67).

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