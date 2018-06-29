"Саутгемптон" готов продать голкипера сборной Англии

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"Саутгемптон" готов продать голкипера сборной Англии

"Саутгемптон" готов продать вратаря Фрейзера Форстера, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "святые" ждут предложений по 30-летнему стражу ворот, который в прошлом сезоне потерял место в стартовом составе.

Стоит отметить, что Форстер является голкипером сборной Англии, в составе "трёх львов" он сыграл 6 матчей и пропустил 7 голов.

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