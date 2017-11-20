"Саутгемптон" готов продать в январе ван Дейка и трёх форвардов

"Саутгемптон" готов во время зимнего трансферного окна расстаться с ключевым защитником Вирджилом ван Дейком, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "святые" решили таким образом заработать дополнительные деньги на покупку новых футболистов.

Также клуб намерен продать в январе трёх форвардов - Маноло Габбьядини, Чарли Остина и Шейна Лонга. Руководство "Саутгемптона" недовольно результативностью нападающих, которые в сумме забили 4 гола в текущем розыгрыше АПЛ.

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