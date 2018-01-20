"Саутгемптон" хочет купить форварда "Монако"

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"Саутгемптон" хочет купить форварда "Монако"

Нападающий "Монако" Гидо Каррильо стал трансферной целью "Саутгемптона", сообщает RMC Sport.

По информации источника, "святые" готовы купить 26-летнего аргентинца в январе за 20 миллионов евро.

В этом сезоне Каррильо сыграл за "Монако" 24 матча, забил 8 голов и сделал 1 ассист.

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