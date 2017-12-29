"Саутгемптон" хочет купить Старриджа

"Саутгемптон" проявляет интерес к нападающему "Ливерпуля" Дэниелу Старриджу, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "святые" намерены арендовать футболиста до лета 2018 года с правом последующего выкупа.

В этом сезоне 28-летний Старридж провел 14 матчей за "Ливерпуль" во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Не пропустите: "Саутгемптон" хочет вернуть Уолкотта. | http://soccernews.ru