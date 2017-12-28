"Саутгемптон" хочет вернуть Уолкотта

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"Саутгемптон" хочет вернуть Уолкотта
"Саутгемптон" проявляет интерес к нападающему "Арсенала" Тео Уолкотту, сообщает Mirror.

По сведениям издания, "святые" намерены приобрести или арендовать футболиста в зимнее трансферное окно. Впрочем для этого "Сотону" нужно найти средства на выплату зарплаты форварду, которая составляет 8 миллионов евро в год. Также им интересуются "Эвертон" и "Вест Хэм".

Стоит отметить, что Уолкотт в 2006 году перешел из "Саутгемптона" в "Арсенал" в возрасте 15 лет.

В этом сезоне 28-летний Уолкотт провел на поле в матчах Премьер-лиги всего 47 минут.

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