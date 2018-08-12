"Саутгемптон" и "Бернли" стартовали в АПЛ с нулевой ничьей

Теги саутгемптонбернли

"Саутгемптон" и "Бернли" стартовали в АПЛ с нулевой ничьейВ стартовом туре английской Премьер-Лиги "Саутгемптон" и "Бернли" на поле первых расписали нулевую ничью.

"Саутгемптон" - "Бернли" - 0:0

"Саутгемптон": Макарти, Стивенс, Вестергор, Худт, Соареш (Эльюнусси, 56), Ромеу, Лемина, Бертран, Армстронг (Ингс, 56), Редмонд, Остин (Габбиадини, 73).

"Бернли": Харт, Лоутон, Тарковски, Ми, Уорд, Леннон, Вествуд, Корк, Гудмундссон (Тэйлор, 87), Хендрик (Барнс, 76), Вуд (Воукс, 73).

Напомним, в параллельном матче "Ливерпуль" разгромил "Вест Хэм". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Реабилитироваться за Минск: "Зенит" сыграет с "Рубином" в последнем матче третьего тура РПЛ

Реабилитироваться за Минск: "Зенит" сыграет с "Рубином" в последнем матче третьего тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль 1 3
2 Челси 1 3
3 Борнмут 1 3
4 Кристал Пэлас 1 3
5 Уотфорд 1 3
6 Манчестер Юнайтед 1 3
7 Тоттенхэм 1 3
8 Эвертон 1 1
9 Вулверхэмптон 1 1
10 Бернли 1 1
11 Саутгемптон 1 1
12 Арсенал Лондон 0 0
13 Манчестер Сити 0 0
14 Лестер Сити 1 0
15 Ньюкасл Юнайтед 1 0
16 Брайтон & Хоув Альбион 1 0
17 Кардифф Сити 1 0
18 Фулхэм 1 0
19 Хаддерсфилд Таун 1 0
20 Вест Хэм Юнайтед 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов