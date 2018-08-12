"Саутгемптон" и "Бернли" стартовали в АПЛ с нулевой ничьей

В стартовом туре английской Премьер-Лиги "Саутгемптон" и "Бернли" на поле первых расписали нулевую ничью.

"Саутгемптон" - "Бернли" - 0:0

"Саутгемптон": Макарти, Стивенс, Вестергор, Худт, Соареш (Эльюнусси, 56), Ромеу, Лемина, Бертран, Армстронг (Ингс, 56), Редмонд, Остин (Габбиадини, 73).

"Бернли": Харт, Лоутон, Тарковски, Ми, Уорд, Леннон, Вествуд, Корк, Гудмундссон (Тэйлор, 87), Хендрик (Барнс, 76), Вуд (Воукс, 73).

Напомним, в параллельном матче "Ливерпуль" разгромил "Вест Хэм". | soccernews.ru