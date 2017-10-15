"Саутгемптон" и "Ньюкасл" победителя не определили

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"Саутгемптон" и "Ньюкасл" победителя не определилиВ матче 8-го тура английской Премьер-Лиги "Саутгемптон" на своем поле сыграл вничью с "Ньюкаслом".

"Саутгемптон" - "Ньюкасл" - 2:2

Голы: Хэйден, 20 - 0:1, Габбьадини, 49 - 1:1, Перес, 51 - 1:2, Габбьадини, 75 - 2:2 (пенальти).

"Саутгемптон": Форстер, Седрик, Йосида, Ван Дейк, Бертран, Ромеу (Дэвис, 67), Лемина, Тадич, Габбьядини, Редмонд (Буфаль, 57), Лонг (Остин, 82).

"Ньюкасл": Эллиот, Йедлин, Ласкеллес, Лежен, Манкильо, Шелви, Хэйден, Ричи, Перес (Марино, 63), Атсу (Мерфи, 84), Хоселу (Гэйл, 69).

Напомним, ранее "Брайтон" и "Эвертон" также сыграли вничью. | soccernews.ru

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