"Саутгемптон" купил Беднарека

Защитник "Леха" Ян Беднарек стал игроком "Саутгемптона", сообщает официальный сайт клуба.

"Святые" заплатили за 21-летнего поляка шесть миллионов евро. Стороны заключили контракт до лета 2022 года.

Беднарек является воспитанником "Леха", за основную команду выступал с 2013 года, сыграл 31 матч и забил 1 гол. Сдавался в аренду "Гурнику".

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