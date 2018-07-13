"Саутгемптон" купил датского защитника за 20 миллионов евро

Датский защитник менхенгладбахой "Боруссии" Янник Вестергор перешел в "Саутгемптон", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Футболист подписал с английским клубом контракт до лета 2022 года.

25-летний Вестергор выступал за "Боруссию" с 2016 года, провел за клуб 83 матча и забил 7 голов. Ранее играл за "Хоффенхайм" и "Вердер". За сборную Дании сыграл 16 матчей и забил 1 гол. Ориентировочная стоимость игрока составляет 14 миллионов евро.

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