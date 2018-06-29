"Саутгемптон" купил хавбека "Базеля"

"Саутгемптон" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Базеля" Мохамеда Эльюнусси.

Сумма трансфера составила 18 миллионов евро. 23-летний норвежец заключил со "святыми" контракт до 2023 года.

Эльюнусси выступал за "Базель" с 2016 года, сыграл 84 матча и забил 23 гола.

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