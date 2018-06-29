"Саутгемптон" купил хавбека "Базеля"

Теги саутгемптонбазель

"Саутгемптон" купил хавбека "Базеля"

"Саутгемптон" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Базеля" Мохамеда Эльюнусси.

Сумма трансфера составила 18 миллионов евро. 23-летний норвежец заключил со "святыми" контракт до 2023 года.

Эльюнусси выступал за "Базель" с 2016 года, сыграл 84 матча и забил 23 гола. 

Не пропустите: "Аякс" близок к подписанию лидера "Саутгемптона". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 29 июня

Главные новости дня: 29 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов