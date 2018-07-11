"Саутгемптон" купил вратаря "Манчестер Сити"

"Саутгемптон" на своём официальном сайте объявил о переходе вратаря "Манчестер Сити" Ангуса Ганна.

Как и сообщалось ранее, "святые" заплатили за 22-летнего стража ворот 11,3 миллионов евро, также в сделку включены бонусы в размере 4 миллионов.

Ганн заключил с "Саутгемптоном" контракт до лета 2023 года. | http://soccernews.ru