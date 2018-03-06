"Саутгемптон" летом сменит главного тренера

Теги саутгемптонмаурисио пеллегрино

"Саутгемптон" летом сменит главного тренера

Руководство "Саутгемптона" затеяло перемены на тренерском мостике, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, летом боссы "святых" уволят Маурисио Пеллегрино. В качестве преемника аргентинского специалиста рассматриваются кандидатуры Славиши Йокановича ("Фулхэм") и Грэма Поттера ("Эстерсунд").

Отметим, что по итогам 29 туров "Саутгемптон" занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 28 пунктов. От зоны вылета команду отделяет всего 1 очко. 

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