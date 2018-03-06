"Саутгемптон" летом сменит главного тренера

Руководство "Саутгемптона" затеяло перемены на тренерском мостике, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, летом боссы "святых" уволят Маурисио Пеллегрино. В качестве преемника аргентинского специалиста рассматриваются кандидатуры Славиши Йокановича ("Фулхэм") и Грэма Поттера ("Эстерсунд").

Отметим, что по итогам 29 туров "Саутгемптон" занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 28 пунктов. От зоны вылета команду отделяет всего 1 очко.

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