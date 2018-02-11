"Саутгемптон" – "Ливерпуль" – 0:2 (обзор)

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"Саутгемптон" – "Ливерпуль" – 0:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 27-го тура чемпионата Англии между "Саутгемптоном" и "Ливерпулем" (0:2).

Видео: "Саутгемптон" –  "Ливерпуль".

 

Не пропустите: Победа на классе: "Ливерпуль" хладнокровно расправляется с "Саутгемптоном". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 27 56
3 Тоттенхэм 27 52
4 Ливерпуль 26 51
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 27 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Ньюкасл Юнайтед 27 28
14 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
15 Кристал Пэлас 27 27
16 Суонси Сити 27 27
17 Хаддерсфилд Таун 27 27
18 Саутгемптон 26 26
19 Сток Сити 27 25
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
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