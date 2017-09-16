"Саутгемптон" минимально победил "Кристал Пэлас"

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"Саутгемптон" минимально победил "Кристал Пэлас"

В матче 5-го тура чемпионата Англии "Кристал Пэлас" проиграл "Саутгемптону". Единственный мяч в начале встречи забил Стивен Дэвис.

"Кристал Пэлас" - "Саутгемптон" - 0:1 (0:1)
Гол: Дэвис, 6 - 0:1

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Шлупп, Дэнн, Уорд, Панчон, Кабай, Таунсенд, Макартур (Миливоевич, 69), Лофтус-Чик (Сако, 78), Фосу-Менса, Бентеке.

"Саутгемптон": Форстер, Йосида, Бертран, Соареш, Худт, Ромеу, Лемина, Дэвис, Тадич (ван Дейк, 87), Редмонд (Уорд-Проуз, 85), Лонг (Габбьядини, 90).

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