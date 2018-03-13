"Саутгемптон" может пригласить Хьюза

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"Саутгемптон" может пригласить Хьюза

"Саутгемптон" начал искать нового главного тренера, который сменит уволенного накануне Маурисио Пеллегрино.

Как сообщает The Telegraph, главным претендентом на вакантный пост является Марк Хьюз, который в этом сезоне возглавлял "Сток Сити", но из-за серии неудач был отправлен в отставку.

Напомним, что "Саутгемптон" по итогам 30 туров занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе всего 28 очков.

Не пропустите: Пеллегрино стал одним из худших тренеров в истории "Саутгемптона". | http://soccernews.ru

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