"Саутгемптон" нацелился на перспективного малийца

"Саутгемптон" нацелился на полузащитника "Ред Булл Зальцбург" Амаду Эдара, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "святые" рассматривают вариант с приобретением 20-летнего малийца в текущее трансферное окно за 17 миллионов евро.

Эдара выступает за "Ред Булл Зальцбург" с 2017 года, сыграл 62 матча и забил 10 голов.

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