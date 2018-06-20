"Саутгемптон" нацелился на перспективного малийца

Теги саутгемптонред булл зальцбург

"Саутгемптон" нацелился на перспективного малийца

"Саутгемптон" нацелился на полузащитника "Ред Булл Зальцбург" Амаду Эдара, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "святые" рассматривают вариант с приобретением 20-летнего малийца в текущее трансферное окно за 17 миллионов евро.

Эдара выступает за "Ред Булл Зальцбург" с 2017 года, сыграл 62 матча и забил 10 голов.

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